Approvato il Pums di Cervia: al centro ciclabilità e trasporto pubblico

Approvato all’unanimità nel Consiglio Comunale del 21 marzo 2024 il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Cervia. Si conclude così il percorso di analisi, redazione e revisione del piano iniziato nel 2021 e adottato con atto di Giunta nel settembre 2022.

Con il Piano Urbanistico Generale, approvato nel 2018 come primo PUG dell'Emilia Romagna, il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima, approvato nel 2017 come secondo PAESC in Regione ed il PUMS, la città vanta ora una triade virtuosa di strumenti di pianificazione strategica. Con questi importanti Piani, in un orizzonte temporale di medio lungo periodo, Cervia sviluppa una visione di sistema della città, della mobilità urbana e delle misure di mitigazione e di adattamento da attuare, proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Il PUMS definisce obiettivi ed azioni orientati a migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con l’assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali, con una sezione dedicata alla valutazione ambientale delle misure proposte ed al loro monitoraggio nel corso del tempo attraverso indicatori specifici.

Tra gli aspetti prioritari vi è la ciclabilità, per la quale sono previste azioni di connessione capillare del territorio, al fine di mettere in relazione le aree strategiche della città e la riqualificazione degli spazi pubblici per destinarli alle persone, ai bambini e alle famiglie, recuperando aree degradate e abbandonate, anche tramite interventi sperimentali e con alto valore comunicativo. Si evidenziano anche le tematiche relative all'accessibilità ed alla sicurezza dei percorsi, all'incentivazione dei mezzi elettrici ed al potenziamento del trasporto pubblico, con particolare attenzione alla riorganizzazione dei flussi di traffico nelle aree più densamente frequentate.

La stesura del piano ha coinvolto diversi gruppi di interesse quali scuole, consigli di zona, associazioni di categoria, operatori del trasporto pubblico locale, turisti, che hanno preso parte al percorso partecipato fornendo contributi poi integrati nello strumento. Il Piano è disponibile alla consultazione sul sito del Comune di Cervia.

L’assessore all’Urbanistica Enrico Mazzolani ha dichiarato: “L’ambizione di questo piano è quella di diffondere una nuova cultura di mobilità urbana, al fine di rendere Cervia maggiormente accessibile, vivibile, sostenibile ed attraente. Sottolineo che il Pums è obbligatorio solo per le città con oltre 100 mila abitanti, ma come amministrazione abbiamo ritenuto di dotarci di questo strumento per essere lungimiranti e guardare al futuro, per garantire una migliore qualità della vita ai cittadini e ai turisti. Grazie al PUMS possiamo accedere a finanziamenti europei per la realizzazione di nuove opere e Cervia ambisce ad essere una città sempre più green e in linea con l’agenda 2030”.