Nel quadrilatero del gusto in centro storico apre un nuovo ramen-bar "da sogno"

Il "quadrilatero del gusto" di Ravenna si arricchisce con un nuovo locale. A novembre apre in via Ponte Marino 'Yume Ramen', un ramen-bar che propone varie tipologie di ramen - piatto a base di brodo più o meno robusto preparato con carne, pesce (o entrambi) e insaporito con una varietà di ingredienti, tra cui alghe, salsa di soia e miso, con aggiunta di noodles e una varietà di topping che variano per zona e stagione -, ma anche altri piatti tipici della cucina giapponese, come gyoza, edamame, yaki udon e bao. Il locale è il quarto della catena, dopo quelli aperti a Rimini, Cesena e Verona.

Il desiderio dei gestori è che i clienti, tramite Yume Ramen, siano ispirati a pensare e a focalizzarsi sui propri sogni. Per facilitare l’impegno che le persone possono prendere con se stesse e con il mondo, i clienti verranno invitati a scrivere i loro sogni su carta e ad appenderli nel locale, prendendo ispirazione da quelli già scritti dai clienti precedenti. "L’idea nasce da una profonda ricerca sulla filosofia dell’essere umano - dicono i gestori - Ognuno di noi ha dentro di sé potenzialità illimitate, riserve di coraggio e positività che spesso rimangono inutilizzate, perché viviamo in società che non incoraggiano a guardarsi dentro, e dove l’introspezione è anzi un ostacolo da eliminare. Pensiamo, come dice un detto giapponese, che mangiando una ciotola di ramen le persone possano ricavare l’energia necessaria per perseguire i propri sogni".

"Siamo felici ed emozionati di aprire a Ravenna, nel cuore pulsante della città - scrivono i gestori sui social - Cinque anni fa, quando abbiamo aperto il nostro primo locale, non sapevamo come sarebbe andata. E oggi, che stiamo per aprire il quarto, siamo così pieni di gioia e gratitudine verso tutte quelle persone che hanno creduto in noi e al nostro progetto: clienti, collaboratori e partner. Grazie infinite per questo viaggio incredibile. Noi vediamo l’ora di far vedere a questo nuovo locale il sole e tutto il bello che c'è... Che poi, siete voi".

Gli spazi in cui aprirà il nuovo locale