Attività fisica per adulti e anziani: iscrizioni aperte ai corsi del Csi

Svolgere attività fisica nel modo giusto e corretto. Curare il benessere del proprio corpo. Effettuare esercizi e movimenti finalizzati a combattere la sedentarietà e mantenersi in salute e prevenire infortuni e patologie. Sono questi gli obiettivi a cui tendono i numerosi corsi per adulti e per la terza età che il comitato territoriale CSI di Ravenna-Lugo, in collaborazione con Gym Academy, ha promosso e avviato, in affiancamento al consolidato programma di attività Open air e motoria. Essendo senza un termine temporale definito e sempre aperti, è possibile ancora iscriversi a tali corsi. Ginnastica posturale e dolce, pilates, yoga e tai chi chuan (antica arte marziale che aiuta a migliorare l’elasticità del corpo e l’equilibrio e a potenziare il tono muscolare) sono le attività nelle quali chiunque voglia può cimentarsi all’interno di questi corsi, che si sviluppano dal lunedì al venerdì al Parco Baronio centro sociale San Rocco a Ravenna (dolce, posturale, yoga e pilates), e da lunedì a giovedì nelle palestre delle scuole elementari di Godo, Russi e San Pancrazio (ginnastica dolce, pilates e tai chi chuan). Forte delle adesioni ricevute nei corsi passati, viene riproposto anche il corso di nordic walking, una pratica sportiva che permette di migliorare la forza e la resistenza di tutti i muscoli. La sede di queste lezioni è il Parco Baronio a Ravenna, due giorni alla settimana. Per informazioni: info@gymacademy.ra.it

E sono ripartiti anche i corsi di ginnastica dolce (finalizzata al mantenimento delle funzioni neuromotorie e alla coordinazione) per gli Over 65 nelle circoscrizioni. L’obiettivo del progetto, che si avvale della collaborazione del Comune di Ravenna assessorato al decentramento e del comitato Uisp, è quello di incentivare l’attività fisica di questa specifica fascia di età nelle palestre e all’interno dei centri sociali e culturali del territorio comunale. Le iscrizioni sono sempre aperte e si formalizzano nell’Ufficio decentrato più vicino. Al momento sono attivi corsi a Ravenna (alla scuola Montanari), nei lidi ravennati a Casal Borsetti e Porto Corsini, rispettivamente nella ex scuola elementare e nella sede della Pro loco, a Conventello (al Centro Segurini). I corsi si svolgono anche nelle palestre scolastiche di Mezzano, Sant’Alberto, Piangipane, Castiglione di Ravenna, Roncalceci e San Pietro in Vincoli. Negli Uffici decentrati della propria zona saranno fornite anche le indicazioni sui giorni e gli orari dei corsi.