Attività motorie inclusive in Bassa Romagna: un progetto per sperimentare baskin e nordic walking

Lunedì 11 marzo alle 17 al Salone estense della Rocca di Lugo ci sarà la presentazione del progetto pilota per l’accesso a pratiche motorie e sportive inclusive per e con persone con disabilità sul territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. L'iniziativa è promossa dall’Ausl della Romagna e dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con il comitato territoriale Csi di Ravenna e l'associazione Gym Academy. Il progetto si rivolge a ragazzi dai 17 anni e ai giovani adulti con disabilità (psichiche o fisiche) che risiedono in Bassa Romagna e si articola in due diverse proposte di attività, il baskin e il nordic walking, che si svolgeranno inizialmente da marzo a giungo 2024 (fase pilota).

Saranno presenti all'incontro di presentazione Luca Piovaccari, sindaco referente per le Politiche socio sanitarie dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna; Lucia Poletti, assessora al Welfare del Comune di Lugo; Federica Boschi, direttrice del Distretto sanitario di Lugo - Asul della Romagna; Alessandro Bondi, presidente del comitato territoriale Csi di Ravenna; Antonio Donato e Leonardo Tonelli, ricercatori dell'Università di Bologna; Giuseppe Attisani, responsabile della struttura Medicina dello sport e promozione dell'attività fisica - Ausl della Romagna; Silvia Zoli, coordinatrice dell'Ufficio di piano dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Il baskin è il basket inclusivo che garantisce l’accesso persone con diversi tipi di disabilità e permette di giocare misti, pensata per coinvolgere coloro che intendono svolgere attività in un contesto sportivo e di squadra. L’attività verrà svolta a cura di tecnici specializzati del comitato territoriale Csi di Ravenna, in collaborazione con le squadre di baskin di Faenza e Ravenna, con le quali sarà possibile sviluppare ulteriori iniziative come tornei o giornate promozionali, in vista di una successiva implementazione di un corso vero e proprio nel prossimo anno sportivo.

Cinque le sessioni in calendario, che si svolgeranno nella palestra della scuola media San Giuseppe di Lugo (accesso da viale Miraglia 14) il 2, 16, 30 aprile e il 14 e 28 maggio, in orario dalle 14.45 alle 16.30. L'avviamento al nordic walking pone alcune limitazioni a persone che utilizzano la carrozzina o hanno difficoltà di deambulazione, ma costituisce una pratica estremamente accessibile che non richiede una predisposizione all’attività sportiva, pur garantendo un contesto aggregativo. L'utilizzo dei bastoncini inoltre costituisce una facilitazione allo svolgimento della camminata. Saranno presenti un istruttore e dei collaboratori che seguiranno il gruppo e supporteranno i partecipanti nell’apprendere la giusta tecnica di cammino con i bastoni.

Le uscite saranno sei, tutte dalle 14.30 alle 16.30: il 23 marzo, il 20 aprile e il 18 maggio a Lugo per fare il percorso del Canale dei mulini (ritrovo nel parcheggio del Penny); il 6 e 13 aprile e il 4 maggio a Fusignano per il Percorso rosso (ritrovo accesso di via Vittorio Veneto). Le attività saranno a partecipazione gratuita, ma è necessaria l'iscrizione che deve essere effettuata contattando telefonicamente la segreteria del Distretto sanitario di Lugo (0545 214605, oppure 0545 214606, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13). Gli iscritti saranno poi richiamati per opportuni accordi dalla segreteria Csi che saprà fornire ulteriori specifiche anche in relazioni alle diverse situazioni.