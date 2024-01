Il "giustiziere degli autovelox" colpisce ancora: messo ko un altro rilevatore di velocità

Ancora un atto vandalico ad un autovelox del ravennate, dopo quello tagliato su via Dismano a Osteria. Questa volta a farne le spese è stato il rilevatore di velocità che si trova sulla strada provinciale 45 che da Castel Bolognese porta verso Bagnara e che in quel tratto prende il nome in via Borello. Il modus operandi è praticamente lo stesso del precedente: si presume che possa trattarsi di "Fleximan" visto anche il cartello appeso due giorni fa in via Bellucci. Si tratta di un'ignota figura che avrebbe abbattuto vari velox fissi, con l'ausilio di un flessibile, in Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. L'atto vandalico è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato ed è stato scoperto alle luci dell'alba. Intervenuta La Polizia Locale di Faenza. Arrabbiato il sindaco di Castel Bolognese, Luca della Godenza: "Il posizionamento del velox sulla Borello è necessario al raggiungimento dell'obiettivo di rispetto dei limiti di velocità quindi di sicurezza stradale, pertanto sarà ripristinato al più presto. Abbiamo sporto denuncia e condanniamo questo gesto"