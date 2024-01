Bassa Romagna, riparte il progetto "Ti ascolto" per approfondire le tematiche dell'adolescenza

Ripartono in Bassa Romagna gli incontri del progetto "Ti ascolto", per approfondire le tematiche dell'adolescenza. Cinque appuntamenti promossi dal Centro per le famiglie in collaborazione con i servizi sociali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e i servizi sanitari del territorio, che si inseriscono all'interno delle azioni di sostegno e cura delle relazioni familiari. Gli obiettivi proposti sono atti a sensibilizzare la comunità e le famiglie sulle difficoltà e le problematiche tipiche del periodo di crescita adolescenziale, attraverso una conoscenza più approfondita e l’intercettazione precoce dei segnali di disagio. Gli interventi previsti sono realizzati con il coinvolgimento dei servizi educativi, scolastici, sanitari, del servizio sociale minori, delle famiglie e dei ragazzi stessi.

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 25 gennaio alle 20.30, nell'aula magna dell'istituto "Compagnoni", in via Lumagni 26 a Lugo; si intitola "Sii te stesso a modo mio, essere adolescenti nell'epoca della fragilità adulta". Interverrà Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della fondazione "Minotauro"" di Milano e docente universitario di psicologia. "Quando il (video)gioco fa bene" è il tema dell'incontro online di giovedì 22 febbraio alle 20.30 con Francesco Bocci, psicologo e psicoterapeuta adleriano, fondatore di Video Game Therapy. Online anche l'incontro di giovedì 14 marzo, sempre alle 20.30, sul tema "Le emozioni come argine allo tsunami adolescenziale". Interviene Maurizio Stupiggia, psicologo e psicoterapeuta, docente universitario di psicologia e direttore della Scuola di specializzazione in psicoterapia biosistemica di Bologna. Venerdì 10 maggio alle 20.30 appuntamento conclusivo all'auditorium "Arcangelo Corelli" di Fusignano con un monologo sull'errore come crescita personale dal titolo "Se fossi la tua ombra mi allungherei a mezzogiorno", scritto, diretto e interpretato da Roberto Mercadini. Un ulteriore incontro è tutt'ora in via di definizione per il mese di aprile.

Gli appuntamenti si affiancano allo sportello "Ti ascolto", attivo già da tre anni presso il Centro per le famiglie dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Si tratta di uno spazio di ascolto e di consulenza tematico che prevede percorsi gratuiti di consulenza psicoeducativa rivolti a famiglie, preadolescenti e adolescenti, insegnanti, educatori e operatori che lavorano con i ragazzi. Allo sportello si accede su appuntamento, rivolgendosi al Centro per le famiglie ai numeri 0545 299397 o 366 6156306, oppure inviando una mail a tiascolto@unione.labassaromagna.it.

Il progetto risponde alla delibera regionale 1184/2020 relativa alle "azioni di contrasto alla povertà minorile, educativa, relazionale e al contrasto del fenomeno del ritiro sociale di preadolescenti e adolescenti". Tutti gli incontri sono gratuiti, ma è necessario prenotare. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, scrivere a centrofamiglie@unione.labassaromagna.it o contattare i numeri 0545 299397 o 366 6156306, oppure consultare la pagina Facebook "Centro per le famiglie - Unione dei Comuni della Bassa Romagna".