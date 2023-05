Ancora diverse criticità a Bagnacavallo, le scuole restano chiuse

Proseguono a pieno ritmo a cura del Servizio Tecnico di Bacino le complesse operazioni per contenere la fuoriuscita di acqua causata dalla rottura dell’argine del fiume Lamone a Boncellino.

Restano però ancora diverse le criticità sul territorio comunale di Bagnacavallo, legate al defluire delle acque del Lamone nella rete dei canali di scolo. Le zone maggiormente interessate, oltre a quelle già coinvolte a Boncellino e Bagnacavallo, sono a Traversara e Villanova, fino a Glorie, con particolare riferimento alle vie Cocchi e Aguta. Contemporaneamente proseguono le operazioni di ripristino e soccorso su tutto il territorio comunale, coordinate dal Centro Operativo Comunale in costante collegamento con il Centro Coordinamento Soccorsi in capo alla Prefettura di Ravenna. A questo proposito è stato istituito il Posto di comando avanzato dei Vigili del Fuoco al Palazzetto dello Sport di Bagnacavallo. Per richiedere soccorso per difficoltà legate all’impraticabilità delle strade è possibile chiamare i Vigili del Fuoco al numero 337 1208726.

Le persone evacuate dalle proprie abitazioni e quanti avessero necessità possono inoltre rivolgersi al centro di accoglienza predisposto dalla Protezione Civile all’ex Pala Banca di Lugo. La situazione di emergenza ha portato a un’ulteriore chiusura delle scuole di ogni ordine e grado anche per le giornate di venerdì 5 e sabato 6 maggio. Sono inoltre state annullate tutte le iniziative previste per il fine settimana. In mattinata la sindaca Eleonora Proni ha partecipato all’incontro svoltosi a Faenza nel quale il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha confermato di avere ufficializzato la richiesta al Governo dello stato di calamità naturale. Per le emergenze si ricorda che è attivo il numero verde della centrale operativa della Polizia locale 800 072525.