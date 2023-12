Borse di studio per gli studenti con il concorso "L'Europa finora solo sognata"

L’Associazione Benigno Zaccagnini ha presentato sabato agli studenti del Liceo Scientifico Alfredo Oriani di Ravenna il bando di concorso dal titolo “L’Europa finora solo sognata" che mette a disposizione borse di studio per gli studenti delle classi quarte e quinte che possono partecipare producendo un elaborato e proponendo le proprie riflessioni su opportunità e criticità del percorso europeo sviluppando i temi presenti in questa frase dello statista ravennate del 1976: “L’Europa che, con altri, vogliamo costruire, deve superare i suoi squilibri economici, sociali, geografici, interni, dissolvere gli egoismi nazionali in una effettiva cooperazione...ma deve soprattutto gettare un ponte verso i Paesi emergenti del “terzo” e del “quarto” mondo... Abbiamo il dovere di qualificarci nel consolidare la pace. Solo in nuovo ordine internazionale ispirato al diritto ed alla giustizia, in un mondo pacificato che rinunci per sempre all’inutile atrocità della guerra, sono possibili il progresso e l’indipendenza dei popoli. Ripetiamo il nostro convincimento sulla indivisibilità della distensione. Sbaglia chi pensa di poterla garantire in Europa, ignorando quanto accade in Asia o in altre parti del mondo”. Dopo la presentazione dell’iniziativa da parte della Dirigente scolastica Aurea Valentini e di Roberto Mariani Presidente della Associazione sono intervenuti, prendendo spunto dalla frase proposta, il Direttore della Biblioteca Oriani Alessandro Luparini e Antonio Patuelli presidente ABI e de La Cassa di Risparmio di Ravenna che hanno ripercorso le fasi storiche, culturali, economiche e politiche che hanno portato alla crescita delle istituzioni europee e ne hanno tracciato le possibili e necessarie evoluzioni.