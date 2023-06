Brindisi in piazza: l'azienda festeggia i 50 anni di attività: "Sempre in prima linea per il paese"

Brindisi in piazza Dante questa mattina a Russi per l’azienda “Franco Ferruzzi Uova”, che ha festeggiato pubblicamente i suoi primi 50 anni di attività, alla presenza anche del fondatore, Franco Ferruzzi, russiano doc oggi 86enne. "Per me è una grande soddisfazione - commenta Ferruzzi - In questi anni ce l’ho messa tutta e quando posso cerco sempre di aiutare il mio paese, a cui voglio bene".

La "Franco Ferruzzi Uova" nasce nel 1973 dall’azienda di famiglia, fondata nel dopoguerra dalla mamma Adele, quando i fratelli Franco e Verdiana Ferruzzi decidono di comune accordo di suddividere e specializzare le due principali attività aziendali - la commercializzazione di uova e quella di pollame - in altrettante imprese con la stessa passione per il lavoro e lo stesso rispetto per la clientela delle origini. Nell’ultimo decennio l’azienda ha specializzato ulteriormente il proprio lavoro. A partire dal 2014 ha allargato la propria rete distributiva, presente soprattutto nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Ferrara, ed è in grado di fornire alla propria clientela - oltre 650 aziende dei settori della forneria, pasticceria, ristorazione e catering - una varietà di prodotti di qualità insieme alle uova, quali farina, olio, pasta in Atm, pomodoro e prodotti da cucina. Oggi conta 8 dipendenti.

"Franco Ferruzzi ha fatto tantissimo per la nostra città, perché ha a cuore il bene pubblico - commenta la Sindaca, Valentina Palli - La Pubblica Assistenza, ad esempio, ha una serie di mezzi donati dall’azienda e ogni volta che si rende necessario raccogliere fondi è sempre in prima linea negli interventi di carattere sociale e culturale a sostegno di iniziative benefiche. La nostra città vi è grata e un ringraziamento doveroso va anche a chi oggi si sta impegnando a portare avanti il marchio e l’attività".