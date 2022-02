Camion si ribalta e perde gasolio a Punte Alberete: intervento per contenere la fuoriuscita

Domenica mattina il personale della Protezione civile regionale, dei Mistral e dei Vigili del fuoco ha provveduto a posizionare attorno a un mezzo pesante carico di legname - uscito di strada nella tarda serata di sabato lungo la Romea, all’altezza del ristorante Cà del Pino dalla parte di Punte Alberete - panne assorbenti che contenessero il gasolio fuoriuscito da uno dei due serbatoi del mezzo. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio della Polizia stradale. Il conducente è illeso.

L’intervento della Protezione civile regionale è stato richiesto dai funzionari del servizio Ambiente del Comune di Ravenna e di Arpae, recatisi sul posto per una verifica della situazione, di concerto con il Parco del Delta del Po. L’intervento si è ritenuto necessario anche in previsione della rimozione del mezzo e delle operazioni di messa in sicurezza dell'area. Oltre al servizio Ambiente del Comune, ai tecnici di Arpae e alla Protezione civile regionale, sono stati impegnati anche gli agenti della Polizia locale - zone naturali, la Polizia stradale, il nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile.