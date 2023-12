Castel Bolognese, la raccolta differenziata cresce del 25%: nuovo sistema in partenza nel 2024

Novità in arrivo per la raccolta porta a porta a Castel Bolognese, per proseguire lungo il percorso di miglioramento tracciato da Comune e Hera. Dal 1° febbraio 2024 aumentano i passaggi per la raccolta di plastica/lattine e carta/cartone per le famiglie del Centro Storico e della Zona Residenziale, che saranno raccolti tutte le settimane e non più a settimane alterne. Entro la fine di gennaio 2024 tutti i cittadini riceveranno un apposito volantino informativo che riporterà il nuovo calendario di raccolta; il calendario sarà scaricabile anche da App Rifiutologo.

Le modifiche dei servizi ambientali, accolte positivamente dai cittadini, hanno portato la raccolta differenziata di Castel Bolognese a fare un notevole salto in avanti, facendo centro con numeri in forte crescita, con un aumento di circa 25 punti percentuali rispetto al 2022. Il completamento del servizio ha consentito dunque a tutto il territorio comunale di passare dal 38% del 2019 a oltre l’80% di oggi. Numeri altissimi, nonostante le difficoltà rilevate nei mesi di maggio e giugno, a causa dell’alluvione.

“Rispetto a questi dati – commenta Ciro Lelli, responsabile ambiente area Ravenna Cesena di Hera - occorre tenere alta l’attenzione sul rifiuto da conferire al servizio pubblico; in particolare è fondamentale la collaborazione dei cittadini a quali si chiede di non inserire materiali diversi da quelli previsti dalla raccolta differenziata prevista da calendario. Un positivo risultato, in termini di qualità, produce una vendita su libero mercato o consorzi di filiera, con conseguente contenimento delle tariffe. I comportamenti virtuosi dei cittadini che separano correttamente il rifiuto fino al rispetto dei giorni ed orari di conferimento favoriscono al massimo l’operatività dei soggetti addetti alla raccolta e la conseguente lavorazione negli impianti. Si ricorda che di recente la normativa sanzionatoria è stata allargata verso le utenze domestiche non solo con sanzioni amministrative ma anche penali soprattutto se trattasi di rifiuti pericolosi”.

A dare man forte alla raccolta sono i cassonetti per sfalci e potature installati, che aiutano ad intercettare quantità maggiori di rifiuto vegetale, che in tutto il resto del territorio servito dal porta a porta integrale - viene invece conferito nelle seguenti modalità: