Elena di Masterchef apre casa sua all'home cooking, ecco il menù: "Chi viene a cena da me vuole divertirsi"

Dopo MasterChef ha deciso di non entrare nella cucina di un ristorante, ma di "fare entrare la cucina in casa sua". Elena Morlacchi, reduce della partecipazione all'undicesima edizione di MasterChef Italia (il cooking show di Sky), da qualche settimana ha intrapreso una nuova attività di 'home restaurant' - ce lo aveva raccontato appena uscita dal programma a febbraio - aprendo le porte della sua casa di Lido Adriano ai clienti che vogliono gustarsi una deliziosa cenetta in un'atmosfera calda e divertente.

"Ho iniziato da poco ma sta andando bene! - spiega Elena - Devo ancora capire bene come gestire tutto, ma i commensali sono felici e questo mi rende contenta. Non vengono qui solo per mangiare, ma anche per divertirsi, perchè io poi interagisco e ci divertiamo insieme, alla fine vengono da me per conoscere la Elena di MasterChef che li ha fatti ridere durante il programma. Propongo un menù a seconda di quello che ho a disposizione e della stagionalità, uso quasi tutti prodotti a chilometro zero, come lo zafferano di Porto Fuori. Se poi qualcuno ha preferenze, intolleranze o allergie adatto il menù alle richieste".

L'antipasto: tonno di coniglio con verdure

Se potessimo essere ospiti di Elena per una cena, che menù ci proporrebbe? Elena cucina per noi in diretta - e a noi sembra davvero di sentire il profumo dei suoi piatti avvolgerci insieme alla sua simpatia. "Come antipasto farei un tonno di coniglio in vasetto con verdure, salvia e una foglia di pane croccante. Secondo me è un ottimo antipasto, bello saporito, e poi puoi fare la scarpetta nell'olio Brisighello. Per me questo è importante, perchè ai miei ospiti servo pane e grissini fatti in casa, dal momento che amo tantissimo panificare".

Il primo: risotto alla parmigiana con crema di coniglio allo zafferano

Passiamo poi al primo piatto: "Vi propongo un risotto alla parmigiana con crema di coniglio allo zafferano con vaniglia e sgrassata finale con scorza di limone grattuggiata. E' un piatto nato un po' per caso perchè mi hanno portato dello zafferano e volevo provarlo con il coniglio. Il limone invece l'ho aggiunto "in onore" di chef Antonino Cannavacciuolo, che dice sempre che il limone sgrassa. MasterChef in questo mi è stato molto utile, ho imparato a fare un risotto alla perfezione durante uno skill test. Ho imparato dei 'trick' importanti che conservo preziosi".

Il secondo: rollè di coniglio con patè di fegato tartufato

Dopo il risotto, è il momento del secondo piatto: "Servirei un rollè di coniglio con il suo fondo e le sue interiora con patè di fegato tartufato, carota e foglia di cavolo bok-choy cinese. Anche per questo piatto mi sono ispirata a Cannavacciuolo, è un piatto che gli ho visto fare e lui è bravissimo nell'usare tutto dell'animale. Un concetto che a me piace molto, così non c'è spreco".

Il dolce: i tre cucchiai

Il dolce non poteva mancare, anche se Elena non è una grande amante dei dessert. "I dolci di solito sono troppo pesanti e impegnativi, per cui mi sono inventata una cosa un po' particolare, i tre cucchiai: il primo è una ganache di cioccolato fondente e matcha, il secondo una mou salata e il terzo un lemon curd per sgrassare, per tornare a Cannavacciuolo. E' bello perchè chi viene a mangiare qui al momento del dolce torna bambino, lecca i cucchiai come se fossero gelati! Qui siamo così, non è una cena troppo formale ma più alla buona, la gente vuole questo perchè io sono così. E poi a fine serata regalo un perizoma da polso portafortuna, come alla finale di MasterChef!".