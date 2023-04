Al centro Quake la nuova insegna realizzata con il mosaicista Luca Barberini

Il sodalizio tra il centro giovani Quake e l’artista ravennate Luca Barberini continua. Mercoledì 3 maggio alle 16 verrà inaugurata la nuova insegna del centro realizzata da Barberini insieme a 10 ragazzi tra gli 11 e i 14 anni che hanno preso parte a un laboratorio di mosaico che aveva come scopo proprio quello di realizzare una nuova insegna per il centro. All’inaugurazione saranno presenti l’assessore alle Politiche giovanili Fabio Sbaraglia, l’artista e tutte le realtà associative e istituzionali che supportano il centro e i suoi ragazzi.

Il laboratorio condotto dal mosaicista ravennate è durato 4 settimane ed è stato molto seguito dai ragazzi del centro che hanno potuto così sperimentare come piccoli pezzi diversi, in forma e in colore, possano, se sapientemente disposti, formare un unico e meraviglioso insieme, metafora di inclusione, integrazione e multiculturalità. L’idea dell’artista è stata quella di ricreare, in mosaico, le lettere del nome del centro Q-u-a-k-e per creare un’insegna che crei appartenenza.