Cervia, riparte il servizio di Guardia medica per turisti

Riparte dal 1° giugno il servizio di Guardia medica per turisti a Cervia. I punti di intervento saranno due, come negli anni passati: a Pinarella di Cervia in via Tritone 13, attivo tutti i giorni compresi i festivi dalle 09:00 alle 19:00, con accesso diretto, e a Cervia, presso il Punto di Primo Intervento Cervia, in via Ospedale, 17, attivo tutti i giorni compresi i festivi dalle 00:00 alle 24:00, con accesso diretto.

Per le visite domiciliari sono attivi i numeri verdi: 800118009 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 tutti i giorni compresi i festivi, 800244244 dalle ore 20:00 alle ore 8:00 e nei giorni prefestivi e festivi. Per le emergenze chiamare il 118. Costi delle prestazioni: 20 euro per le visite in ambulatorio, 35 euro per le visite a domicilio.