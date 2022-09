Chirurgia all'avanguardia: installati nuovi robot negli ospedali romagnoli

Allo scopo di accelerare la curva di apprendimento dei chirurghi di Ausl Romagna all’uso della robotica, in concomitanza con la sostituzione del robot “Da Vinci” in uso a Forlì, si procederà al posizionamento dei robot anche all’interno degli altri presidi ospedalieri. Contestualmente, al fine di favorire l’apprendimento delle nuove tecniche chirurgiche, la formazione di un numero superiore di operatori e la conoscenza delle attrezzature presenti sul mercato sono in fase di completamento le installazioni temporanee previste e risultanti dall’indagine di mercato recentemente svolta.

All’ospedale di Rimini sarà installato ed entrerà in funzione entro fine settembre, all’ospedale Bufalini di Cesena entro il mese di novembre e in quello di Ravenna appena sarà ultimata la nuova centrale di sterilizzazione prevista per inizio 2023. L’installazione nei diversi ambiti dell’Azienda di questi sistemi permetterà una maggior velocità nella curva di apprendimento della tecnologia robotica ad un numero sempre maggiore di chirurghi.