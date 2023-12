Circolazione stradale sospesa per 5 ore, c'è da rimuovere un ordigno bellico rinvenuto nei pressi della ferrovia

Trenitalia informa in una nota che dalle ore 6 alle ore 11 di domenica 3 dicembre, su disposizione della Prefettura di Ravenna, la circolazione stradale è sospesa tra Brisighella e Popolano di Marradi. La sospensione dei servizi è necessaria per consentire le operazioni di rimozione di residuati bellici rinvenuti nel comune di Casale di Brisighella nelle vicinanze della sede ferroviaria.

L’orario previsto per il termine delle attività può essere anticipato o posticipato in base all’effettivo completamento delle operazioni programmate. Le corse bus tra Marradi e Faenza avranno tempi di percorrenza superiori a 70 minuti e non saranno effettuate fermate intermedie.