Cna dona mezzo milione di euro alle imprese colpite dall'alluvione grazie alla raccolta fondi

La Cna dell’Emilia-Romagna ha attivato nei mesi scorsi una raccolta fondi destinata alle imprese colpite dall’alluvione dello scorso maggio. Una raccolta che si è chiusa nel mese di settembre con la cifra totale di 556.483 euro. Sono stati i 600 donatori, sia del sistema Cna nel suo complesso, sia imprese e cittadini singoli che hanno voluto, con questo gesto, esprimere la loro vicinanza.

Le risorse saranno destinate ad aiutare le circa 500 imprese socie Cna colpite dall’alluvione e appartenenti ai territori che più di altri ne hanno sofferto le conseguenze. La mappatura proseguirà nei prossimi giorni. La decisione della presidenza regionale di Cna è stata quella di devolvere la somma raccolta in parti uguali a tutte le imprese colpite dall’alluvione.

Per richiedere il finanziamento, le imprese dovranno compilare un modulo, indicando anche sommariamente i danni subiti, e saranno poi le rispettive Cna territoriali ad accreditare il contributo a chi ne ha fatto richiesta. Un criterio di divisione scelto in quanto il più veloce e rapido possibile, pensato come gesto di solidarietà e vicinanza. La richiesta di Cna alle istituzioni è quella di dare alle imprese risposte veloci, snellendo le procedure e riducendo al minimo la burocrazia. Le imprese, infatti, si misurano con il mercato e quindi hanno bisogno di maggiore rapidità.