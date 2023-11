A Cotignola si è insediata la consulta dei ragazzi, in età compresa tra gli 11 e i 14 anni

Nel pomeriggio di giovedì, nella sala consiliare del municipio di Cotignola, si è insediata la nuova consulta dei ragazzi, che resterà in carica fino all’inizio del prossimo anno scolastico. Erano presenti per la giunta comunale il sindaco Luca Piovaccari e gli assessori Barbara Nannini, Laura Monti e Federico Settembrini. Inoltre erano presenti la facilitatrice della consulta Cecilia Pirazzini e i professori referenti Marina Balducci ed Eugenio Gregori, dell’istituto comprensivo "Don Stefano Casadio".

La consulta è l’organismo rappresentativo dei ragazzi in età compresa tra gli 11 e i 14 anni e opera per favorire la partecipazione dei più giovani alle scelte riguardanti la cittadinanza e lo sviluppo della comunità. I ragazzi e le ragazze, che frequentano la scuola secondaria di primo grado "Luigi Varoli" di Cotignola, raccolgono le idee, le opinioni e le proposte dei loro compagni e le presentano all’amministrazione comunale. Dopo la discussione, sei membri della consulta hanno proposto la propria candidatura per il ruolo di presidente, esponendo ciascuno le proprie motivazioni. Un tema emerso più volte è l’auspicio di poter sfruttare al meglio i laboratori scolastici recentemente rinnovati, anche organizzando iniziative specifiche. Al termine della votazione, la nuova presidente eletta è Rebecca Mariani, vicepresidente Rebecca Maccolini.

I componenti della consulta dei ragazzi sono: Lucia Bini, Alberto Bellagamba, Fabrizio Zauli, Derek Furno, Leonardo Fini, Alessandro Nannini, Isabella Utili, Riccardo Tondini, Gabriele Babini, Omar Chlagou, Thomas Sportelli, Adele Zanzi, Jacob Ballardini, Emma Sofia Zardi, Rebecca Mariani, Lorenzo Vignuzzi, Moustapha Diaw, Vittoria Babini. Supplenti: Olimpia Pietrantoni, Letizia Montanari, Fabio Prati, Adele Notarfranco, Viola Gentilini, William Vacchi, Giorgia Girolamo, Sofia Brandolini, Noemi Giuliani, Reda Hawil, Matteo Casamenti, Denise Biondi, Bachar Traboulsi, Giacomo Morolli, Rebecca Maccolini, Alexander Dall’Olio, Alice Ravaglia, Victoria Foschini, Mariem Younes.

"Quest’anno ci sono stati ben sei candidati per il ruolo di presidente, un segnale che i ragazzi e le ragazze sono disposti ad assumersi la responsabilità di rappresentare i propri compagni, a mettersi i gioco - ha commentato il sindaco Luca Piovaccari -. Sono convinto che continuerà in modo proficuo la collaborazione instaurata da tempo tra consulta e Amministrazione comunale".