Coperture in amianto 'strappate' via dal vento: "Non spostate i frammenti, ma bagnateli"

La bufera che ha causato tanti danni nella giornata di sabato nel Ravennate ha causato lo 'sradicamento' anche di alcune strutture e coperture contenenti amianto, soprattutto in aperta campagna. Il Comune di Ravenna fa sapere che, in attesa che partano le procedure di ritiro da parte delle ditte specializzate incaricate da Hera, si raccomanda di non movimentare i frammenti di amianto, ma di provvedere a bagnarli al fine di limitare la dispersione di fibre nell’aria.