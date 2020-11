Emergenza Covid in due case di riposo: 9 decessi e oltre 80 contagi

La situazione Covid nelle case di riposo si fa sempre più seria. Nelle cra romagnole, nelle ultime due settimane si sono verificate oltre 200 nuove positività tra gli anziani - oltre ai tanti decessi, gli ultimi mercoledì alla cra Boari di Alfonsine - tanto che già dai prossimi giorni Ausl Romagna metterà in campo almeno 20 nuovi posti letto in strutture dedicate a questi pazienti, nei casi in cui non sia indicato o utilizzabile l'isolamento domiciliare all'interno delle cra stesse.

Nei giorni scorsi un focolaio è stato individuato in due strutture per anziani di Lugo: la Don Carlo Cavina e la San Domenico. E proprio negli ultimi giorni alla Don Cavina si sono verificati ben nove decessi tra gli ospiti della struttura. Al momento restano due ricoverati tra i positivi individuati all'interno della Don Cavina, mentre altri 48 - anche loro contagiati - si trovano isolati nella cra. Tra gli operatori sono invece state rilevate 24 positività al Coronavirus. Sono però arrivati per fortuna anche i primi tamponi che hanno certificato la negativizzazione di due ospiti e tre operatori. Per quanto riguarda la Cra San Domenico, invece, al momento sono state rilevate nove positività tra gli ospiti della struttura e proseguono gli accertamenti sugli ospiti e il personale per verificare eventuali nuovi contagi.

"Sono costantemente in contatto con l'Ausl per seguire giorno per giorno la situazione - spiega il sindaco di Lugo Davide Ranalli - Purtroppo quando il virus si insinua nelle persone più fragili la situazione può diventare molto difficile. A tutte le famiglie (dei defunti, ndr) inviamo il cordoglio e le condoglianze di tutta la comunità. Siamo vicini al vostro dolore. Spero nei prossimi giorni di comunicare altre guarigioni".