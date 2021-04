Coronavirus, individuata la 'variante di Bagnacavallo', Sambri (Ausl): "Mutazione del gene innocua"

Tra le tante varianti del Covid in circolazione spunta anche quella di Bagnacavallo. Il laboratorio Ausl di Pievesestina - dove vengono sequenziate le varianti per 5 province e refertati i tamponi - nei giorni scorsi ha individuato anche due varianti 'romagnole' del Coronavirus, vale a dire varianti tracciate per la prima volta a Pievesestina e riferite a un territorio che va dalla Romagna a Bologna e Ferrara, per fortuna non pericolose e poco differenti dal virus originale. Tra queste anche una mutazione locale che è stata denominata 'variante di Bagnacavallo', probabilmente perchè è stata accertata in un paziente del comune della Bassa Romagna.

"La mutazione del gene che presenta è innocua, ma è interessante per due motivi - spiega ai microfoni del TgR Vittorio Sambri, direttore dell'Unità operativa di Microbiologia dell'Ausl Romagna - Primo evidenzia quanto è frequente un cambio del genoma del virus; inoltre è la modifica del dna di un'altra variante, quella inglese. E' il virus prevalente (quello inglese, ndr), quindi è normale che sia lui a mutare. Siccome questo tipo di variante non è mai stata trovata, ovviamente da un punto di vista virologico un po' di interesse ce l'ha; ma da un punto di vista pratico è semplicemente una conferma del fatto che bisogna continuare evitare che questa rincorsa del virus venga vinta dal virus e non da noi".