Il Covid dilaga ma fa meno paura, 1.241 i nuovi contagi ma nessuno in ospedale. La Regione resta bianca

Il numero dei positivi al Coronavirus a Ravenna continua ad aumentare. Ma non si registrano nuovi decessi e il reparto di terapia intensiva si stabilizza con 12 persone ricoverate, uno in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono 1.241 i nuovi positivi nella Provincia di Ravenna. Si tratta di 612 pazienti di sesso maschile e 629 pazienti di sesso femminile; 360 asintomatici e 881 sintomatici; 1.241 in isolamento domiciliare e nessun ricovero. Nel dettaglio: 245 per contact tracing; 834 per sintomi; 162 per test privati. I tamponi eseguiti sono stati 5490. Si possono stimare invece in circa 261 le guarigioni.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 46.175. Rispetto alla distribuzione sul territorio, si riportano di seguito le residenze dei casi emersi oggi: 27 fuori provincia, 41 Alfonsine, 102 Bagnacavallo, 6 Bagnara di Romagna, 25 Brisighella, 6 Casola Valsenio, 11 Castel Bolognese, 78 Cervia, 21 Conselice, 41 Cotignola, 134 Faenza, 25 Fusignano, 148 Lugo, 33 Massa Lombarda, 465 Ravenna, 19 Riolo Terme, 39 Russi, 6 Sant’Agata sul Santerno, 14 Solarolo.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 536.922 casi di positività, 10.167 in più rispetto a ieri, su un totale di 62.045 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 16,4%.

Sono 116 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna (-4 rispetto a ieri); l’età media è di 62,7 anni. Sul totale, 86 (quindi il 74%) non sono vaccinati (età media 61,5 anni), mentre 30 sono vaccinati con ciclo completo (età media 66,4 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.346 (+13 rispetto a ieri), età media 69,1 anni.

In questa nuova fase dell’epidemia, caratterizzata dalla variante Omicron e dall’alta percentuale di vaccinati, continua quindi la forte crescita dei nuovi contagi cui corrisponde però un aumento dei ricoveri non altrettanto esponenziale. Rispetto ai 7.088 nuovi casi registrati ieri, la crescita dei contagi oggi registra un +43%, mentre quella dei ricoverati nei reparti Covid un +1% e nelle terapie intensive un -3%, sempre rispetto a ieri.

Emilia-Romagna confermata in zona bianca

Più in generale, questi sono i dati relativi all’Emilia-Romagna validati dal ministero della Salute questa settimana: l’Rt regionale è di 1,18 (rispetto all’1,15 della scorsa settimana), l’incidenza dei nuovi casi sale a 622 ogni 100mila abitanti (rispetto a 380,2/100mila), l’occupazione dei posti letti Covid ordinari è al 14% (dall’11%) e quella dei posti letto nelle terapie intensive al 12% (dal 11%). L’Emilia-Romagna si conferma quindi in zona bianca: il passaggio di colore al giallo è infatti determinato dal superamento contemporaneo della soglia di sicurezza prevista per gli ultimi tre parametri, e cioè 50/100mila l’incidenza, 15% l’occupazione dei reparti Covid, 10% quella delle terapie intensive.

Sono state somministrate complessivamente 8.450.122 dosi; sul totale sono 3.610.349 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 1.376.883.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 5.134 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 122 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 600 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 37 anni.

Sui 5.134 asintomatici, 327 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 50 con lo screening sierologico, 680 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 14 tramite i test pre-ricovero. Per 4.063 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Rimini con 1.417 nuovi casi, seguita da Ravenna (1.241), Bologna (1.238) e Modena (1.188). Poi Reggio Emilia (958), Parma (915) e Cesena (846). Quindi Ferrara (804), Piacenza (699) e Forlì (543). Infine, il Circondario Imolese con 318 nuovi casi.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 30.719 tamponi molecolari, per un totale di 7.290.630. A questi si aggiungono anche 31.326 test antigenici rapidi.

Nove decessi in Regione

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.022 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 445.248. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 77.458 (+9.136). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 75.996 (+9.127), il 98% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano nove decessi: due in provincia di Parma (una donna di 92 anni e un uomo di 84 anni); uno in provincia di Reggio Emilia (una donna di 85 anni); due in provincia di Bologna (una donna di 84 anni e un uomo di 93 anni); tre nella provincia di Ferrara (tutti uomini rispettivamente di 66, 86 e 91 anni); uno in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 94 anni). Nessun decesso nelle province di Piacenza, Modena, Ravenna e Rimini. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.216.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 10 a Parma (invariato); 12 a Reggio Emilia (+1); 12 a Modena (invariato); 26 a Bologna (-1); 8 a Imola (invariato); 17 a Ferrara (-1); 12 a Ravenna (-1); 1 a Forlì (-1); 3 a Cesena (invariato); 13 a Rimini (-1).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 31.424 a Piacenza (+699, di cui 68 sintomatici), 39.191 a Parma (+915, di cui 112 sintomatici), 62.719 a Reggio Emilia (+958, di cui 686 sintomatici), 87.210 a Modena (+1.188, di cui 288 sintomatici), 110.076 a Bologna (+1.238, di cui 745 sintomatici), 17.226 casi a Imola (+318, di cui 199 sintomatici), 33.947 a Ferrara (+804, di cui 41 sintomatici), 46.175 a Ravenna (+1.241, di cui 881 sintomatici), 25.613 a Forlì (+543, di cui 462 sintomatici), 28.823 a Cesena (+846, di cui 658 sintomatici) e 54.518 a Rimini (+1.417, di cui 893 sintomatici).