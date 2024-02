Lotta alla criminalità, più controlli nel forese: "Resta alta l'attenzione sui furti"

Sicurezza e lotta alla criminalità: si è parlato di questi temi in Prefettura a Ravenna. “Vogliamo prepararci per tempo ai prossimi eventi sportivi primaverili ed estivi che porteranno a Ravenna e Cervia migliaia di appassionati. Per questo il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha effettuato un esame preliminare, insieme agli Organizzatori, di alcuni appuntamenti importanti che interesseranno la Romagna”. Con queste parole il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ha riassunto i temi trattati nella riunione di stamattina, partendo dall’edizione di IronMan 2024 in programma a Cervia il 21 e 22 settembre prossimi, l’Open d’Italia di Golf a Milano Marittima dal 27 al 30 giugno e la tappa del Tour de France prevista il 30 giugno che interesserà i territori di Cervia, Ravenna, Faenza, Riolo Terme e Brisighella. Tre eventi che richiameranno oltre 10.000 persone sui quali è concentrata l’attenzione di tutto l’apparato di sicurezza per garantire lo svolgimento nel rispetto dei Piani di emergenza che si stanno approntando proprio in questi giorni. Un utile confronto per dettare un preciso cronoprogramma in modo da arrivare pronti in tempo utile e poter diramare i Piani di Viabilità, Sanitari e Comunicativi per tutti gli appassionati e i cittadini coinvolti.

I team organizzativi sono già al lavoro e nei prossimi giorni faranno conoscere nel dettaglio tutte le modalità che saranno poi discusse in Comitato e nei discendenti Tavoli Tecnici tra tutte le Forze dell’Ordine e le Polizie Locali. Nel corso del Comitato sono state anche esaminati gli eventi collegati al programma “Romagna in Fiore”, nell’ambito delle manifestazioni del Ravenna Festival, che prevedono spettacoli all’aperto tra maggio e i primi di giugno in alcune località colpite dall’alluvione del maggio scorso: Castel Raniero (Faenza), Conselice, La Torraccia (Ravenna) e Riolo Terme, oltre ad altre località in Provincia di Forlì-Cesena. All’esame del Comitato anche le misure predisposte dal 15esimo Stormo Aeronautica Militare di Cervia per l’Open Day in programma il prossimo 27 marzo a Pisignano dove si prevede l’afflusso di circa 4.000 spettatori per l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale (P.A.N.).

All’esame del Comitato anche l’andamento della criminalità in alcune zone del territorio del capoluogo (Lido Adriano, Mezzano e Piangipane) che hanno visto negli ultimi giorni una recrudescenza di fenomeni delittuosi (furti e “spaccate”). Si è convenuto di incrementare i servizi di vigilanza e controllo del territorio, anche in modalità interforze, avvalendosi dei rinforzi delle Squadre SIO (Squadre di Intervento Operativo) dell’Arma dei Carabinieri che saranno impiegate sul territorio la prima quindicina di marzo, in totale 3 squadre con 15 unità aggiuntive alle Forze ordinariamente impiegate nell’attività di presidio del territorio. “L’andamento dei reati nei primi due mesi dell’anno rispetto all’analogo periodo del 2023 registra una diminuzione dei delitti in generali del 12,6%, stabili i furti anche se quelli in abitazione continuano a destare la maggiore preoccupazione – ha dichiarato il Prefetto De Rosa – per questo concentreremo tutte le Forze disponibili e quelle aggiuntive per un maggiore presidio di quelle aree dove registriamo tale tipo di reato come Piangipane, Mezzano e il Forese in generale”.