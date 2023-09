Dalla banca 45mila euro per ripristinare la scuola primaria di Conselice

La Bcc ravennate, forlivese e imolese ha devoluto un contributo di 45mila euro al Comune di Conselice per il ripristino del giardino e del sistema fognario della scuola primaria, danneggiato dall'alluvione. Il contributo è stato consegnato all'Amministrazione martedì 5, presenti la sindaca Paola Pula, l'assessore ai Servizi educativi Raffaele Alberoni e per la Bcc il presidente Giuseppe Gambi, la presidente del comitato locale Emanuela Bacchilega e la capo area del territorio di Lugo Fabiana Turchi.

"Da sempre la Bcc si distingue per una particolare attenzione al territorio e alle persone, e questo contributo ne è una ulteriore dimostrazione - ha rimarcato la sindaca Paola Pula -. Questi fondi saranno utilizzati per ripristinare le aree verdi della scuola, utili per una crescita sana non meno delle aule. L’intervento riguarderà anche il sistema fognario che è stato gravemente danneggiato. Rivolgiamo un sincero ringraziamento ai responsabili locali che hanno scelto di destinare questa importante donazione alla nostra scuola".

"La Bcc Ravennate, forlivese e imolese – dichiara il Presidente Giuseppe Gambi – è da sempre attenta a sostenere il territorio in cui opera e, in questo difficile momento, ha deliberato un’erogazione straordinaria di 2 milioni di Euro da destinare ad iniziative specifiche volte a mitigare i danni provocati dall’alluvione. Abbiamo messo in atto tantissime iniziative concrete per dimostrare ancora una volta che siamo vicini alle persone anche nei momenti più difficili. Per il Comune di Conselice, abbiamo stanziato 45.000 euro, che in accordo con la sindaca, verranno destinati al ripristino del sistema fognario e la messa in sicurezza del giardino scolastico della scuola primaria colpita pesantemente dall’alluvione".