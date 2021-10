Darsena, cinque web talk su come finanziare la rigenerazione urbana sostenibile

Il progetto europeo DARE ha organizzato una serie di cinque web talk dal 20 al 28 ottobre rivolta a enti no-profit, imprese, proprietari di aree dismesse e cittadini interessati a sviluppare e investire su idee progettuali che abbiano come oggetto la Darsena di Ravenna. Gli appuntamenti, che possono essere seguiti in diretta online collegandosi dal portale della rigenerazione della Darsena, https://www.darsenaravenna.it/, sono ospitati all’interno del programma di “Ottobre Mese dell’educazione Finanziaria” e hanno come filo conduttore il “Finanziamento della rigenerazione urbana sostenibile, verso la Tattica Darsena 2022-23”.

Il programma predisposto dal progetto DARE prevede cinque web talk: il 20 ottobre dalle 17.15 alle 18.30 “Finanziare la rigenerazione urbana sostenibile – dall’idea al business plan”, il 25 e 26 ottobre dalle 17.15 – 18.00 “Finanziare la rigenerazione urbana sostenibile con il crowdfunding che non ti aspetti”, il 27 e 28 ottobre “Finanziare la rigenerazione urbana sostenibile nella selva di contributi a fondo perduto e incentivi”. Tutte le presentazioni, che prevedono la possibilità di interagire e porre domande utilizzando i social di DARE, sono pensate come parte del percorso del progetto DARE “Verso la Tattica Darsena 2022-23”: in questa direzione a metà novembre DARE lancerà una chiamata per condividere e candidare progetti di rigenerazione urbana materiali e immateriali, così come anche progetti di imprenditorialità innovativa.

Nel primo web talk Gian Filippo Galletti di Nomisma interverrà su come Costruire un progetto fattibile e sostenibile: le 5 cose da sapere per costruire un Business plan per diverse tipologie di progetti di rigenerazione urbana, con particolare attenzione agli elementi di base che devono essere presenti in un piano per far sì che il progetto possa essere valutato nella sua sostenibilità finanziaria. Il secondo appuntamento, coordinato da Francesca Passeri di European Crowdfunding Network, prevede due web talk sulle modalità e le piattaforme per sostenere le tipologie di progetti di rigenerazione urbana con il crowdfunding: il 25 ottobre è prevista un’introduzione al crowdfunding mentre il 26 ottobre sono protagonisti i rappresentanti di tre piattaforme. Anche l’ultimo appuntamento in programma prevede due web talk, il primo condotto da Paola Clerici Maestosi nel quale si affrontano le opportunità legate a programmi europei e nazionali per la transizione urbana, evidenziando quali soggetti possono beneficiarne, mentre nel secondo, Simona Ricchio per Nomisma tratterà del Bonus 110% evidenziandone aspetti tecnici e finanziari.

Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria promuove ogni anno, per tutto il mese di ottobre, il “Mese dell’Educazione Finanziaria”: iniziative ed eventi, gratuiti e di qualità, senza fini commerciali, per accrescere le conoscenze di base sui temi assicurativi, previdenziali e di gestione e programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari.