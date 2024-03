Demolito l'ex albergo di Marina di Ravenna, rinascerà come 'condhotel': ecco come sarà

Sabato 23 marzo, dalle 17.30, alla Galleria Faro Arte di Marina di Ravenna si terrà un incontro pubblico organizzato sul futuro del 'Marepineta', organizzato dalla Pro Loco. La struttura è stata demolita nelle ultime settimane e rinascerà come condhotel - un edificio che è legalmente un condominio ma che viene gestito come un hotel, offrendo affitti a breve termine e mantenendo una reception. Il progetto è curato da Nuovostudio e Rossi&Zaganelli Architetti e saranno proprio i professionisti che se ne stanno occupando a illustrare alla cittadinanza di Marina di Ravenna i dettagli della nuova struttura.

Nei mesi scorsi il consiglio comunale ha approvato la delibera che proponeva l’approvazione di un permesso di costruire in deroga finalizzato alla riqualificazione del complesso immobiliare “Mare Pineta”, in viale Delle Nazioni 215, a Marina di Ravenna, dismesso da alcuni anni. E’ previsto il rilascio del permesso in deroga in quanto è riconosciuto il pubblico interesse dell’intervento di rifunzionalizzazione della struttura ricettiva destinato a incrementare l’offerta turistica della località balneare di Marina.

L’edificio, di proprietà della fondazione San Rocco, verrà infatti ristrutturato con la modalità del condhotel per il quale la normativa regionale stabilisce, oltre a regole di esercizio, una percentuale di unità immobiliari (massimo 40%) da destinare a residenza e una percentuale di unità immobiliari (minimo 60%) da destinare ad attività turistico ricettiva (albergo o residenza turistico alberghiera).

Il Marepineta demolito