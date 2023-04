Donate uova di Pasqua ai bambini nel reparto di riabilitazione infantile

In occasione della ricorrenza della Pasqua, una delegazione dell’associazione "Il sorriso di Giada odv” si è recata in visita presso il Cmp di Ravenna, nella palestra del reparto riabilitazione infantile, al fine di donare uova pasquali ai piccoli pazienti. È stata effettuata inoltre la donazione di uova pasquali ai bambini della Cooperativa “Gli amici di Gigi” presso il centro di Castiglione di Ravenna. Tanto è stato possibile grazie alla collaborazione con l’agenzia Millepiedi viaggi di Francesca Bedei. Per l’occasione sono stati scambiati gli auguri per una serena Pasqua. Presenti le fisioterapiste della struttura.