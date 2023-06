Dopo l'alluvione l'Ausl chiede un intervento di disinfestazione straordinario contro le zanzare

A seguito dell'emergenza alluvione che ha colpito il territorio, l’Ausl della Romagna ha richiesto un intervento di disinfestazione straordinario contro le zanzare nei centri abitati di Lavezzola, San Patrizio, Chiesanuova e Spazzate Sassatelli nel comune di Conselice. A questo scopo, è stata predisposta la disinfestazione tramite adulticida nei centri abitati di Lavezzola, San patrizio, Chiesanuova e Spazzate Sassatelli per limitare il numero di zanzare adulte nella zona.

Gli interventi in area pubblica e nelle zone verdi private confinanti con la pubblica via inizieranno la notte di martedì 6 giugno alle 22 e termineranno alle 6 del mattino seguente. Nel caso di avversità meteorologiche l’intervento sarà riprogrammato. I residenti, gli operatori economici, i titolari di immobili della zona sono pertanto invitati a tenere chiuse porte e finestre nel corso della disinfestazione, a spegnere i condizionatori, a non esporre alimenti e indumenti, a coprire ortaggi e frutteti o a rispettare un intervallo di tre giorni prima del loro consumo, a tenere gli animali domestici in casa rimuovendo le loro ciotole e coprendo i loro ricoveri e ad osservare le disposizioni che sono indicate nel volantino recapitato ai capifamiglia e ai gestori dei fabbricati coinvolti nelle attività di disinfestazione e/o affissi in alcuni punti delle vie interessate.

L'eventuale necessità di ulteriori trattamenti di questo genere sarà valutata dalle autorità competenti. L’intervento sarà svolto dalla ditta Sireb di Modena, incaricata del servizio, e avverrà dalla pubblica via. Si comunica inoltre che i controlli e i trattamenti periodici di prevenzione per evitare il proliferare delle zanzare in tombini e caditoie in aree pubbliche, in fossi e canali e aree allagate del territorio sono svolti regolarmente dalla stessa ditta anche in questi giorni di emergenza. Inoltre, è previsto il monitoraggio con trappole a CO2 nelle porzioni di territorio ancora allagate, per valutare la necessità di ulteriori interventi.