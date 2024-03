Un'occasione per ammirare gli elicotteri dell'Aeronautica militare: open day alla sede del 15esimo Stormo

Si aprono le porte del 15esimo Stormo dell'Aeronautica Militare: mercoledì 27 marzo, dalle 12:30 alle 17:30, l'aeroporto militare di Cervia aprirà le sue porte al pubblico per un Open Day. L'evento offrirà un'occasione unica per conoscere da vicino le attività dell'Aeronautica Militare e ammirare gli elicotteri che operano per la ricerca e il soccorso su tutto il territorio nazionale.

I visitatori potranno ammirare da vicino gli aeromobili in mostra statica, tra cui un HH139, un TH500, un G91Y e un F16, maa anche assistere a una dimostrazione di ricerca e soccorso con l'elicottero HH-139 del 15° Stormo SAR. Si potrà poi incontrare i piloti e gli specialisti dell'Aeronautica Militare e scoprire le loro professionalità, provare il simulatore di volo e vivere l'ebbrezza di volare, partecipare a laboratori e attività varie dedicate ai bambini a cura di “Artevento”, mentre Radio Studio Delta sarà la radio ufficiale dell'evento. Inoltre tanti altri espositori e attività, tra cui aeromodellisti e macchine d’epoca saranno presenti durante la giornata.