Escursionista bloccato a 2mila metri d'altezza: lo salva un elicottero dello 'stormo' di Cervia

Nella tarda mattinata di mercoledì un equipaggio dell’83° gruppo S.A.R. (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) del 15esimo Stormo dell'Aeronautica militare, di stanza sull’aeroporto di Cervia, è stato chiamato per effettuare un intervento di recupero di un uomo. L’escursionista, finito in una zona impervia durante un’attività sul Monte Vettore (nelle Marche), è stato soccorso dai militari a bordo di un elicottero HH139B, aeromobile in dotazione al reparto. I militari si sono diretti senza indugio sull’area d’intervento, recuperando l’uomo ad una quota di 1900 metri, sul rilievo montuoso più importante dell’Appennino Marchigiano, sferzato da forti raffiche di vento, che hanno reso ancor più dura l’attività di recupero. Il malcapitato, precedentemente stabilizzato da due operatori del C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), è stato successivamente trasportato presso la piazzola di Forca di Presta, ai piedi del Monte Vettore, dove è stato affidato alle cure del personale del 118. Il protocollo d’intesa tra l’Aeronautica Militare ed il C.N.S.A.S. prevede esercitazioni congiunte in ambiente impervio, allo scopo di ottimizzare la sinergia ed operatività necessarie in delicati scenari operativi, come quello odierno. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato oltre 7800 persone in pericolo di vita.