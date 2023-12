Si ferisce al volto con la lama del flessibile: uomo portato in ospedale con l'elicottero

Un gravissimo incidente si è verificato questa mattina intorno alle 12.30 a Russi, dove un uomo di 45 anni, della zona, che stava lavorando negli orti comunali nei pressi del cimitero di Russi è rimasto seriamente ferito. Stando a una prima ricostruzione, pare che il 45enne stesse utilizzando un flessibile quando, per cause ancora da chiarire, forse in seguito a un urto, si è ferito con la lama dello strumento sulla bocca.

Immediatamente è intervenuto il soccorso da parte dell'ambulanza e dell'elicottero del 118. Il personale medico tenendo conto della ferita profonda e della forte perdita di sangue (anche se il 45enne sarebbe rimasto sempre cosciente) ha deciso di trasportare in elicottero il ferito all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. L'uomo non sarebbe comunque in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi di legge la Polizia Locale di Russi.