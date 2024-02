Festa della donna, al mercato contadino scatta la "Settimana della Gentilezza" per aiutare le vittime di violenza

I prodotti contadini ‘della gentilezza’ a sostegno della lotta contro la violenza di genere. Dall’1 al 9 marzo, in concomitanza delle celebrazioni della festività delle donne, Coldiretti Donne Impresa e Campagna Amica Ravenna promuovono presso il Mercato Contadino coperto di via Canalazzo 59 a Ravenna la ‘Settimana della Gentilezza’ invitando tutti i consumatori a sostenere mediante la spesa solidale l’attività di Linea Rosa, l’associazione ravennate che da oltre 30 anni opera per aiutare le donne vittime di soprusi e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza di genere.

“All’interno del Mercato, sui banchi di ogni agricoltore – spiega Roberta Ricciardelli, allevatrice e responsabile di Donne Impresa, il Movimento femminile di Coldiretti – i cittadini troveranno tanti prodotti agricoli ‘gentili’ ben identificati da un fiocchetto rosso che una volta acquistati contribuiranno a sostenere le azioni delle volontarie di Linea Rosa. Invitiamo, quindi, tutti i consumatori a visitare il Mercato e a portare in tavola questi prodotti contadini che sono gentili due volte perché fanno bene alla salute e anche al prossimo”. Venerdì 8 marzo, inoltre, dalle 14.30 alle 19, il Mercato di Campagna Amica ospiterà uno speciale allestimento a tema e donerà un fiore a tutte le donne, con le imprenditrici agricole di Coldiretti che presenteranno anche le proprie attività e produzioni attraverso degustazioni guidate. Il Mercato di Campagna Amica Ravenna è aperto ogni martedì e sabato dalle 8.30 alle 13 e il venerdì dalle 14.30 alle 19.