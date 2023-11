E' un talento della chitarra: un 14enne ravennate alla finalissima del Tour Music Fest

C'è anche il 14enne ravennate Filippo Mazzotti tra i finalisti del Tour Music Fest, in programma sabato alle 21 al Teatro Nuovo a Dogana di San Marino. Dopo aver superato la live audition che si è tenuta a settembre, martedì scorso ha partecipato alla finale del Tour Music Fest presso il Teatro Titano di San Marino e ha vinto come miglior chitarrista junior, strappando il pass per la finalissima.

Filippo suona la chitarra acustica da 3 anni e mezzo, studiando con il padre Federico e con Pietro Posani il repertorio e la tecnica della chitarra moderna e parallelamente con il Maestro Elio Rimondi chitarra classica al Conservatorio Verdi di Ravenna. Da quest'anno scolastico frequenta il Liceo Musicale Canova di Forlì dove studia chitarra classica con il Maestro Stephen Figoni e percussioni con il Maestro Andrea Rattini.

Lo stile di Filippo viene chiamato Modern Percussive Fingerstyle e i suoi chitarristi di riferimento sono Andy McKee, Calum Graham, Mike Dawes, Jon Gomm, Michael Hedges. In questi anni ha vinto diversi concorsi nazionali e internazionali di cui ne cito alcuni: Giovani in Crescendo (primo premio assoluto), Giovani in Musica (primo premio assoluto), Sonus Contest( primo premio assoluto) e Da Capo Competition (primo premio). Recentemente ha aperto il concerto di Pierangelo Mugavero, uno dei chitarristi acustici più importanti del panorama italiano. Il brano con cui è esibito è Phoenix Rising di Calum Graham.