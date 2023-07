Il fortunale non risparmia rifugi e allevamenti di cani: reti divelte e box scoperchiati

La violenta bufera che si è abbattuta sulla provincia di Ravenna, con la formazione di un evento che secondo alcuni meteorologi sarebbe stato un vero e proprio tornado, non ha risparmiato nessuno. Nemmeno le 'case' degli animali. A subire gravi danni sono almeno due strutture che, nello specifico, si occupano di accudire e allevare cani. Una prima segnalazione arriva da Longastrino, al confine tra le province di Ravenna e Ferrara, dove l’associazione di volontariato “La Casa di Axel”, fondata da Francesca Nassi, è stata violentemente danneggiata dal fortunale. "Siamo stati sfiorati dal tornado - racconta Francesca - ma il vento era una furia e cadevano chicchi di grandine grossi come palline da tennis". Qui il maltempo ha rotto il tetto del fienile del rifugio che si occupa di cani di grossa taglia che spesso vengono abbandonati. Le raffiche di vento hanno anche spaccato reti e gazebo. Per fortuna nessuno dei quattrozampe presenti, circa una trentina, è stato ferito. Nel rifugio si è già fatto molto per ripristinare le strutture, ma ci sono ancora molti alberi in pericolo e alcune reti da sostituire.

Gravi danni anche nella zona di Voltana, dove è presente l'allevamento di dogo argentini di Giulia Palombella. "Ero in casa quando all'improvviso ho sentito un bombardamento, era la grandine - racconta Giulia - Poi mi sono affacciata e ho visto le tegole di casa che volavano, i tetti dei box dei cani sollevati come de fossero fatti di carta. Una cosa micidiale". Il tutto ha comportato danni pesanti, con i tetti dei box accartocciati e varie strutture da sostituire. Anche qui, i 12 quattrozampe non hanno subito le conseguenze del fortunale. Ma ora si dovrà provvedere a risistemare gran parte dell'allevamento. "Abbiamo danni per 10mila euro", spiega Giulia, con le strutture coibentate che ospitano i cani dogo che dovranno essere rifatte.