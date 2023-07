Auto scaraventate nei fossi e venti oltre i 250 km orari. Il meteorologo: "E' stato un tornado"

Prosegue la conta dei danni che gran parte del territorio ravennate ha subito nel corso del devastante fortunale che si è abbattuto sulla provincia di Ravenna nel pomeriggio di sabato. Ancora grandi problemi nella zona di Alfonsine, una tra le più colpite, con oltre 500 utenze elettriche da ripristinare in seguito ai danni provocati. Un'ondata di maltempo che non ha risparmiato nemmeno la costa, con una i venti che hanno provocato la rottura degli ormeggi di una nave da crociera al terminal di Porto Corsini. A questo si sommano case distrutte e auto scaraventate nei fossi: fenomeni che spingono anche gli esperti a parlare di tornado.

In seguito ad attenti rilievi e indagini svolte sul disastroso fenomeno, si pronuncia il meteorologo Pierluigi Randi: "Dalla visione dei danni e della loro tipologia abbiamo concluso che lungo un canale che scorre dalla periferia sud-est di Voltana a Chiesanuova, Torretta, Taglio Corelli, Via Passetto e Via Raspona di Alfonsine, è passato un tornado al 100%. L’asportazione parziale o completa di opere in muratura, tetti, ritrovo di detriti disposti caoticamente lungo lo stesso canale e attorcigliati su tutori di sostegno mozzati o schiantati, allettamento incrociato di colture erbacee e arboree, parti di detriti di grossa stazza lanciati a grande distanza, non lasciano molti dubbi".

"Il canale è lungo, grosso modo, una decina di Km con assetto WNW-ESE (ma con delle curve o cuspidi, anche questo un segnale) fino ad intersecare il corso del Senio appena a Nord di Borgo Seganti. Possibile tornado multivortex “rain wrapped” (nascosto da pioggia e grandine); multivortex poiché per alcuni brevi tratti (qualche centinaio di metri) i danni diventano “muti” e riprendono gravissimi subito dopo (non da escludere qualche “salto”) - spiega Randi - In ogni caso, qualora la stima fosse valida, stazziamo su raffiche comprese tra 181 e 253 km/h ed è una prima volta per la nostra zona (nord ravennate). Alla periferia esterna di questo canale, danni da downburst e/o RFD, comunque severi. Ma siamo solo all’inizio, si indagherà ulteriormente, comprese le analisi radar di ARPAE".