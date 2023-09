Forze dell'ordine e Confartigianato unite contro le truffe: una serie di incontri nei mercati cittadini

Conoscere il reato e come difendersi. A questo mira la quinta edizione della campagna nazionale contro le truffe agli anziani, 'Più Sicuri Insieme' che vedrà il gazebo di Confartigianato ed ANAP in tutti i mercati della nostra provincia a partire da martedì 19 settembre prossimo. Ancora una volta Prefettura e Confartigianato, infatti, saranno protagoniste di questa iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati e dal Ministero dell’Interno e che vede la collaborazione di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, di tutte le Amministrazioni Comunali della nostra provincia e delle rispettive Polizie Locali. L'iniziativa è stata presentata mercoledì nella sede della Prefettura di Ravenna.

"Si tratta di un'iniziativa ormai consolidata sul territorio - ha detto il Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa - Le truffe sono uno dei reati più odiosi, perché con questi crimini si approfitta dei cittadini più deboli". E dopo l'emergenza Covid sono decisamente aumentate le truffe telefoniche e informatiche. Per questo ANAP Confartigianato, ha firmato un Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Interno per prevenire le truffe nei confronti degli anziani, e per farlo con efficacia, si è deciso di andare tra la gente. Tra metà settembre ed i primi giorni di novembre, quindi, un gazebo di ANAP Confartigianato farà tappa presso i principali mercati di tutti i comuni della nostra provincia. Al gazebo saranno presenti rappresentanti delle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale) e delle Amministrazioni Comunali che distribuiranno ai cittadini un pratico vademecum anti-truffa e dispenseranno, soprattutto agli anziani, consigli e raccomandazioni pratiche. Un modo concreto per avvicinare le Istituzioni alle persone più deboli, affinchè sappiano che possono contare su chi li può difendere.

"Un'iniziativa fondamentale - ha ribadito Emanuela Bacchilega, Presidente provinciale di Confartigianato - Ravenna è la seconda provincia in Regione, dopo Ferrara, per la percentuale di anziani. Circa 1 persona su 4 ricade in questa fascia debole e può essere vittima di queste truffe. Questa iniziativa è un motivo di orgoglio per Confartigianato, sempre a fianco delle imprese ma anche impegnata nel sociale".

Ha sottolineato l'importanza della coesione di intenti di forze e istituzioni Tiziano Samorè, Segretario provinciale di Confartigianato: "Un progetto che va incontro alle persone in un punto di riferimento, il mercato". In questi spazi sarà infatti presente un gazebo con esponenti di Confartigianato e forze dell'ordine. In corso c'è anche la programmazione di un progetto con la Diocesi per dedicare un momento a margine delle funzioni religiose a questa iniziativa di sensibilizzazione. Una serie di iniziative per le quali giunge il plauso da parte dei vertici delle forze dell'ordine ravennati.

"Le truffe online possono attecchire dove c'è meno attenzione, meno conoscenza - riferisce Daniele Bassi, sindaco di Massa Lombarda e referente dell'unione della Bassa Romagna per la Sicurezza - Renderemo il terreno sempre più arduo a chi vuole delinquere".

La lotta alle frodi nel Comune di Ravenna vede anche l'impegno della Polizia Locale con il progetto "Strùffati", che prevede incontri della Polizia Locale anche in piazze e centri sociali, utilizzando metodi alternativi e collaborazioni con gruppi teatrali. "Non solo anziani - avverte la vicecomandante della Polizia Locale di Ravenna Alessandra Bagnara - ci sono truffe anche contro i giovani, che utilizzano molto di più le piattaforme online".

Il calendario degli appuntamenti

Questo è il calendario delle presenze del Gazebo di Confartigianato presso i principali mercati del nostro territorio provinciale, che vedrà la presenza di rappresentanti delle forze dell’ordine, dei volontari dell’ANAP, amministratori locali che dispenseranno consigli e distribuiranno i vademecum:

Martedì 19 settembre: S. Agata sul Santerno

Giovedì 21 settembre: Cervia

Sabato 23 settembre: Ravenna

Martedì 26 settembre: Russi

Venerdì 29 settembre: Fusignano

Sabato 30 settembre: Bagnacavallo

Lunedì 2 ottobre: Bagnara di Romagna

Mercoledì 4 ottobre: Lugo

Sabato 7 ottobre: Conselice

Lunedì 9 ottobre: Alfonsine

Mercoledì 11 ottobre: Brisighella

Giovedì 12 ottobre: Solarolo

Sabato 14 ottobre: Faenza

Martedì 17 ottobre: Casola Valsenio

Venerdì 20 ottobre: Castelbolognese

Venerdì 27 ottobre: Massa Lombarda

Venerdì 3 novembre: Cotignola

Sabato 4 novembre: Riolo Terme

Il Gazebo Confartigianato ANAP sarà operativo dalle ore 9.30 alle 11.30.