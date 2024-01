Funerali in forma riservata per la piccola Wendy: la famiglia chiede offerte per la salute mentale

Per volontà della famiglia i funerali della piccola Wendy Timò, morta a sei anni lunedì mattina quando la madre Giulia Lavatura si è gettata da un'impalcatura del condominio in cui viveva insieme alla figlia e alla loro cagnolina, saranno celebrati in forma riservata. Quanti vorranno essere partecipi al dolore della famiglia - si legge in una nota a firma del padre Davide e del nonno Giuseppe - possono fare una donazione all'associazione 'Porte Aperte della Romagna' o a un'altra realtà di supporto a chi ha malattie psichiatriche.

La madre della bimba, seguita da una decina di anni dal centro di salute mentale, dopo la convalida dell'arresto della polizia si trova in custodia cautelare in Psichiatria con l'accusa di omicidio pluriaggravato della piccola e di uccisione della loro cagnolina Jessy.