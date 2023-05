Lacrime e fiori per l'ultimo saluto a Giamberto, ucciso dall'alluvione dentro casa

La Romagna continua a piangere le vittime dell’alluvione. C’era una coppia di Carabinieri in alta uniforme questa mattina all’ingresso del cimitero di Castel Bolognese. Altri due nell’ultimo tratto della parete dei loculi, a destra dell’ingresso, sull’attenti ai lati della corona di fiori inviata dal governo. Poco prima delle 10 l’arrivo della salma di Giamberto Pavani, 75enne residente in via Marzari a Castel Bolognese vittima dell'alluvione. Pavani è stato trovato dai soccorritori nell’ambito delle ricerche dei dispersi all’interno della propria abitazione, che è stata sommersa dall’acqua.

Martedì mattina hanno reso omaggio e l’ultimo saluto all'uomo la compagna Anna, i familiari, il sindaco Luca Della Godenza, il Prefetto Castrese De Rosa, le autorità militari e il viceministro Galeazzo Bignami. All’arrivo della bara sul carro funebre, le lacrime composte dei presenti vestiti a lutto per la tragica perdita.

Pavani, come tristemente raccontato dai vicini di casa, voleva scappare dalla propria abitazione quel maledetto 18 maggio, ma non c’era riuscito, neanche con l’intervento degli stessi vicini che avevano cercato di forzare le grate di una finestra. A non lasciargli scampo purtroppo è stata la fiumana, penetrata tra le mura domestiche. Una trappola senza via d’uscita. Martedì mattina il feretro, chiuso, è stato benedetto dal parroco castellano prima della tumulazione.