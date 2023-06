Giornata del donatore di sangue, inaugurato il defibrillatore automatico offerto da Avis

È stata installata mercoledì, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, una nuova postazione con defibrillatore semiautomatico esterno in via Tommaso Gulli 100, nei pressi della sede di Avis Provinciale Ravenna, donato alla città dall'associazione dei donatori di sangue ravennate. Finanziata con le iscrizioni al torneo benefico di Beach Volley, organizzato da Avis a Marina di Ravenna lo scorso 25 giugno, l’apparecchiatura “salva-vita” è stata inaugurata ed attivata alla presenza delle principali autorità cittadine, tra cui il prefetto Castrese De Rosa, l'assessora al Welfare Federica Moschini, Natascia Tronconi, presidente del Consiglio territoriale Darsena. Ad accogliere gli ospiti c’era Marco Bellenghi, presidente Avis Provinciale Ravenna, affiancato dai rappresentanti delle 21 sezioni comunali dell'associazione dell’intero territorio provinciale a cui è affidata la gestione di 11 punti di raccolta sangue.

“Abbiamo scelto questa giornata perché per noi donatori di sangue rappresenta da sempre un momento in cui sensibilizzare i cittadini sull’importanza di mettersi al servizio della salute della comunità – afferma Marco Bellenghi, Presidente AVIS Provinciale Ravenna dal 2016-. Nello slogan promosso quest’anno dall’OMS Organizzazione Mondiale della Sanità in occasione della Giornata Mondiale del Donatore 'Dona sangue, dona plasma, condividi la vita, condividila spesso', si mette al centro proprio quel sentimento di altruismo che anima l’azione di un donatore di sangue (ma anche di midollo, di organi…) e con l’installazione di questo dispositivo vogliamo rendere ancora più concreto questo spirito di solidarietà. In caso di arresto cardiaco infatti, i sanitari ci dicono che un intervento repentino è sempre determinante e, nella maggior parte dei casi, consente di salvare una vita. Avere un dispositivo nelle vicinanze è importante anche perché, in caso di necessità, gli operatori del 118, se contattati per l’emergenza, possono fornire assistenza in diretta su come soccorrere al meglio la vittima di arresto cardiaco, indicando anche quale sia il defibrillatore più vicino”.

A questo proposito, dati della Fondazione Veronesi nel 2022, stimano che sono circa 60mila le persone che muoiono ogni anno in Italia per arresto cardiaco e che le possibilità di salvarsi, in caso dell’intervento di un soccorritore con defibrillatore, aumentano di 2-3 volte. Con questa nuova postazione con defibrillazione ad accesso pubblico, Avis vuole contribuire a diffondere sul territorio la cultura della defibrillazione precoce e, parallelamente, la formazione di sempre più persone alle manovre di rianimazione cardio-polmonare. Il dispositivo, disponibile H24 tutti i giorni dell’anno, è il primo installato nel quartiere Darsena e rappresenta una risorsa strategica per l’area, in cui sono presenti molti esercizi commerciali, istituti scolastici e strutture sportive, che richiamano ogni giorno un afflusso significativo di persone. Nelle prossime settimane Avis Provinciale Ravenna in collaborazione con il Consiglio Territoriale Darsena organizzerà appositi momenti di formazione gratuita sull’utilizzo del dispositivo, rivolto ai cittadini.