Giornata mondiale dell'Alzheimer: a Pisignano si inaugura la 'Panchina della speranza'

In occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer, giovedì è in programma a Pisignano, alle ore 10.30, nel giardino di fronte alla scuola primaria Enrico Fermi, l’inaugurazione della Panchina della speranza, importante tassello del progetto “Cervia Comunità Amica delle persone che vivono con la demenza”. Il progetto prevede di posizionare in tutti i parchi della città e delle frazioni del territorio le Panchine della speranza, luoghi di incontro, ascolto, inclusione, emozioni tra la persona che vive con demenza e il suo familiare o un amico o un volontario o una persona della comunità.

I parchi sono un luogo di scambio, dove incontrarsi, conoscersi, stare insieme. Le panchine oltre al colore arancio (colore che amano le persone che vivono con demenza in quanto per loro più visibile e piacevole), che le distinguerà dalle altre, sono caratterizzate da cartelli che riportano una frase pronunciata da una persona che vive con demenza, che può raccontarci cosa significa il viaggio della Vita con la malattia.

Perché chiamarle Panchine della speranza? La speranza è la concreta capacità di creare azioni di vita, inclusive, per costruire un ponte e raggiungere ogni cittadino che vive con demenza per farlo continuare a essere persona. La Speranza alimentata da una rete sociale capace di aiutarlo a sostenere le fatiche della malattia e trasformare e illuminare le giornate più grigie per lui/lei e la sua famiglia. Non c'è cura per la malattia, ma si può avere successo prendendosi cura della persona che vive con demenza, avvicinandola, utilizzando un tono di voce calmo e gentile, guardandola negli occhi per farle sentire che si è lì con e per lei, che si ha piacere di salutarla e, con il suo permesso, di darle la mano o offrirle aiuto.

Le Panchine della speranza e il loro messaggio sono un fondamentale contributo al progetto “Cervia Comunità Amica delle persone che vivono con la demenza”, il cui obiettivo è che queste persone si sentano parte della comunità in cui vivono e possano parteciparvi attivamente. Si vuole combattere lo stigma che la malattia porta con sé: la diagnosi di demenza spesso conduce all’isolamento della persona e della sua famiglia, crea silenzi e imbarazzi, allontana gli amici…. L’obiettivo del progetto è quello di creare una comunità nella quale le istituzioni, la popolazione di tutte le fasce di età, le Associazioni, le scuole, le categorie professionali, le attività commerciali, amici, professionisti della Cura e della Relazione, ciascuno per la propria parte, possa far sentire a casa le persone che vivono con demenza e i loro familiari.

In questo percorso, avviato nel 2021, Cervia ha scelto di farsi accompagnare da un modello di pensiero e azione denominato “Sente-mente®”, un metodo innovativo per guardare alla demenza, che non si limita a puntare l’attenzione sulla perdita di memoria e di abilità cognitive, ma è consapevole che la persona possiede, fino all’ultimo, la capacità di provare emozioni e sentire quelle altrui. Per questo il termine “de-mente” (fuori dalla propria mente) viene sostituito dal termine “Sente-mente” (perché la persona ancora “sente”). Dall’avvio del complesso e articolato percorso sono stati fatti molti passi. Tra le altre cose, sono stati organizzati numerosi incontri (“59 minuti che spettinano le demenze”) – ancora in corso - con tante persone di varie realtà del territorio, proprio per infondere uno sguardo di speranza, uno sguardo capace di incontrare la persona, di aiutare ad acquisire un linguaggio nuovo, che non parli di perdita, di mancanza, di malattia, ma di tenerezza e affetto, di comprensione e vicinanza, di capacità e appartenenza alla comunità.