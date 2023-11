"Mi sento in colpa, ho paura": il femminicidio di Giulia Cecchettin ritratto dall'illustratore ravennate

Prima di essere brutalmente assassinata, Giulia Cecchettin si era confidata con le amiche. E l'argomento era la fine della relazione con Filippo Turetta, una dinamica che stava assumendo, dei contorni molto tormentati. È l'audio pubblicato in esclusiva qualche giorno fa da "Chi l'ha visto", che lascia poco spazio alle interpretazioni.

"So che non c'entra, è un po' egoistico, ma vi devo chiedere un consiglio per la mia situazione - confida la ragazza alle amiche in chat - ma non lo sopporto più, vorrei che lui, almeno per un periodo, sparisse. Ho l'impulso di scrivergli, ma vorrei che lui sparisse, ma questa cosa non la posso scrivere a lui perché darebbe di matto".

Il segno di una relazione finita diventata opprimente e caratterizzata da un ricatto emotivo molto pesante, anche prima del femminicidio. "Non lo sopporto più, vorrei che sparisse ma lui mi dice pensa solo ad ammazzarsi..." affermava Giulia. A morire purtroppo sarà lei, proprio per mano dell'ex ragazzo che aveva, malgrado tutto, provato ad aiutare.

L'artista ravennate Gianluca Costantini, in occasione del 25 novembre - Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne -, ha dedicato una serie di immagini a Giulia, in edicola nello speciale "Insieme contro la violenza sulle donne" del Corriere della Sera, che riproducono alcune fotografie della ragazza e quelle frasi contenute in quel vocale, che oggi pesano come un macigno.