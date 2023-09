Gruppi sulla gestione dello stress nella Casa della Comunità di Bagnacavallo

Dal mese di settembre verrà avviato dall’Ausl Romagna presso la Casa della Comunità di Bagnacavallo un gruppo psicoeducativo con contenuti teorici e soprattutto esperenziali, ispirati alla "mindfulness". Il protocollo Mindfulness based Stress Reduction è un programma strutturato e sistematico che utilizza la meditazione di consapevolezza come elemento centrale per aiutare le persone a prendersi cura maggiormente di sé e a vivere un’esistenza più salutare e adattiva, sia in termini individuali che collettivi.

E’rivolto a persone maggiorenni che vivono un momento di cambiamento che necessitano di un aiuto per poter incrementare le proprie capacità di adattamento e di gestione dei vissuti. L’attività di gruppo sarà diretta dalla dottoressa Attrice Maria Grazia, psicologa-psicoterapeuta istruttrice MBSR. Si svolgerà dal 6 settembre al 3 novembre, con cadenza settimanale, dalle ore 14.00 alle ore 16:30. Gli incontri sono completamente gratuiti, rivolti ad un numero definito di persone e vi si accede tramite un primo colloquio valutativo, scrivendo direttamente una mail al seguente indirizzo: mariagrazia.attrice@auslromagna.it.

Il percorso rientra nel più ampio progetto della psicologia all’interno delle case di comunità ed è già stato realizzato con risultati positivi in termini di benessere psicofisico per gli utenti nelle case della comunità di Russi e San Pietro in Vincoli.