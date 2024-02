Il Consiglio comunale si riunisce per una seduta dedicata alle problematiche della sanità

A Palazzo Merlato si torna a parlare di sanità. È in programma per martedì pomeriggio, alle 15, una seduta del consiglio comunale dedicata alle tematiche e alle problematiche della sanità ravennate. Saranno presenti per l'Ausl Romagna il direttore generale Tiziano Carradori, la direttrice sanitaria Francesca Bravi e la direttrice amministrative Agostina Aimola. La seduta sarà visibile in diretta anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e all’indirizzo https://ravenna.consiglicloud.it/.

La richiesta della convocazione di questo consiglio era stata presentata dai capigruppo Daniele Perini (Lista de Pascale sindaco) e Giancarlo Schiano (M5s), sottoscritta da Chiara Francesconi (Gruppo misto), Marco Montanari (Pd), Francesca Impellizzeri (consigliera Pd) e Andrea Vasi (Pri).