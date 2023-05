Il Lions club dona due letti elettrici all'ospedale di Faenza

Il Lions Club Faenza Valli Faentine ha donato due letti elettrici di degenza all’ospedale di Faenza, che saranno collocati nella Unità Operativa Medicina d'Urgenza. Il Lions Club, del quale è Presidente Daniele Donigaglia, si distingue per le sue iniziative rivolte a favore della collettività, vantando anche una lunga tradizione di generose donazioni al Presidio Ospedaliero faentino, riconducibili sia ad arredi che ad apparecchiature elettromedicali, contributi a beneficio dei pazienti/cittadini, nell'ottica di un continuo miglioramento dei servizi offerti.

I due letti, forniti dalla ditta Malvestio, sono dotati di piano in polipropilene, schienale traslante, allungaletto integrato, trendelenburg e controtrendelenburg elettrici e completi di sponde a quattro settori con comandi elettrici. Sono studiati per migliorare la sensazione di comfort, garantire la massima sicurezza in termini di solidità e realizzati con materiali che permettano una pulizia e sanificazione semplice.

Alla cerimonia di donazione all’ospedale di Faenza erano presenti alcuni componenti del Lions Club insieme al loro presidente, il direttore di Presidio Davide Tellarini, la Responsabile Organizzativa di Presidio afferente alla Direzione Infermieristica e Tecnica Anna Lusa, il Direttore della UO Medicina d'Urgenza dottor Farina e la Coordinatrice dell'unità operativa dottoressa Barlotti.

L'occasione ha permesso ai rappresentanti del Lions Club di condividere anche il loro impegno sul territorio nella diffusione della cultura legata al primo soccorso extra-ospedaliero: dal 2011 infatti hanno fondato "Viva Sofia" (prendendo spunto da quanto accaduto realmente a Sofia, una bambina di Faenza che stava soffocando e che è stata salvata grazie al pronto intervento della madre con la manovra di disostruzione delle vie aeree, imparata durante un corso organizzato proprio dal Lions club Faenza Valli Faentine).

“Le manovre salvavita dovrebbero essere un patrimonio comune - afferma il presidente Donigaglia - e i Lions sono ora in prima fila per servire e donare anche queste competenze alla comunità. Ad oggi il Lions Club Faenza Valli Faentine ha visto la realizzazione di 306 corsi gratuiti che hanno permesso di formare oltre 9500 persone. Il dato che rende orgogliosi e ripaga pienamente questo impegno è costituito dalle 21 vite salvate da persone che avevano appreso le manovre salvavita durante un "Viva Sofia”. Il dottor Tellarini ha espresso un sentito ringraziamento per quanto realizzato fino ad oggi.