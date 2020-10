Il vaccino antinfluenzale si fa nei padiglioni della Fiera

Il vaccino antinfluenzale si fa in Fiera a Faenza. All'interno della sede fieristica saranno infatti allestite quattro postazioni per la vaccinazione contro l'influenza stagionale, operative da lunedì 19 ottobre a favore dei residenti a Faenza. La sede sarà operativa, secondo le modalità comunicate da ogni singolo medico, su prenotazione presso il medico stesso e non ad accesso diretto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 17.00.

