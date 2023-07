Inaugurata la 'stoviglioteca': l'iniziativa per ridurre i rifiuti in occasione di feste o eventi

Lo scorso 20 luglio, alla presenza dell’assessore Gianandrea Baroncini, è stato ufficialmente inaugurato il servizio “Stoviglioteca” con cui il Comune di Ravenna va in supporto alla cittadinanza che vuole ridurre la produzione di rifiuti in occasione di eventi, pic nic, feste private o aziendali. Il servizio è stato istituito dal Ceas, il Centro di educazione alla sostenibilità, con il contributo di Atersir, e mette a disposizione di cittadini, associazioni, enti e aziende un totale di 360 coperti di stoviglie e accessori lavabili, con lo scopo di evitare l’utilizzo di prodotti monouso e sensibilizzare i cittadini alla buona pratica del riuso. L’inaugurazione del servizio si è svolta in occasione di CeniAmo il Mondo, una cena di vicinato organizzata da CittAttiva ai Giardini Speyer, che ha visto la partecipazione di 150 commensali che hanno condiviso le proprie pietanze e utilizzato stoviglie e tovaglie messe a disposizione dalla Stoviglioteca. In questo modo l’impatto ambientale dell’evento è stato sensibilmente ridotto, si è infatti stimato che si è evitata la produzione di ben 60 chili di rifiuti. Durante i primi mesi di operatività del servizio, avviato a metà aprile, sono stati svolti 30 prestiti di cui 5 ad associazioni/enti mentre i restanti a singoli cittadini, i cui eventi hanno visto partecipare 1676 persone per un risparmio di 670 chili di rifiuti.

“Far conoscere ai cittadini questo servizio innovativo e gratuito – ha dichiarato l’assessore Baroncini - è utile non solo per far risparmiare ai cittadini i costi per l’acquisto di materiale per l’organizzazione dei propri eventi, ma è utile soprattutto per educare ad un consumo consapevole e rispettoso dell’ambiente, contribuendo a contrastare il fenomeno dell’usa e getta, dell’abbandono della plastica così frequente anche nei nostri territori. Ogni giorno in tutti i nostri gesti quotidiani dovremmo chiederci: come posso evitare lo spreco? Prima di acquistare un qualsiasi oggetto in modo esclusivo dovremmo chiederci: come posso reperirlo? La soluzione arriva proprio dalla possibilità di condividere invece che acquistare. Speriamo davvero sia un servizio diffuso e sempre più utilizzato.”

Le persone e organizzazioni interessate all’allestimento di piccoli o grandi eventi con un basso impatto ambientale, possono prendere in prestito - gratuitamente durante questo primo anno di sperimentazione - i kit necessari presso CittAttiva (via Carducci 14). La procedura di prestito è semplice: si concorda la quantità e tipologia di stoviglie e la data di ritiro via mail a stoviglioteca@comune.ra.it oppure telefonicamente al 3371633513; dopo la festa si riconsegnano le stoviglie lavate, asciugate e riposte all’interno del proprio contenitore.

Cosa offre la stoviglioteca

Kit chic: particolarmente adatto per pranzi, cene o feste che necessitano di un tocco di classe. Ciascun kit comprende:

– piatti piani in ceramica bianca

– piatti fondi in ceramica bianca

– piatti da frutta in ceramica bianca

– ciotole in ceramica bianca

– posate in acciaio

– bicchieri in vetro

– 1 caraffa di vetro

– 2 ciotole in ceramica colorata

– 2 ciotole in acciaio

– 1 paletta da dolci in acciaio

Sono disponibili in totale 120 coperti suddivisi in 15 kit da 8 persone

Kit casual: a disposizione per i tuoi eventi più informali, all’aperto e adatto anche ai più piccoli. Ciascun kit comprende:

– piatti piani in polipropilene multicolore

– ciotoline in polipropilene multicolore

– bicchieri in polipropilene multicolore

– posate in acciaio

– 1 caraffa di vetro

– 1 caraffa di plastica

– 2 ciotole in acciaio

– 1 paletta da dolci in acciaio

Sono disponibili in totale 240 coperti suddivisi in 8 kit da 30 persone

Accessori: si possono abbinare ai kit oppure si possono prendere in prestito anche singolarmente:

– kit da caffè (2 vassoi e 40 tazzine di vetro)

– thermos

– tovaglie e tovaglioli di stoffa