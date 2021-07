Inaugurata nel parco una panchina dedicata ai nonni

Domenica al Parco Bucci di Faenza nei pressi della locomotiva, nell’ambito della Giornata nazionale dei nonni voluta da Papa Francesco, è stata inaugurata la ‘Panchina dei nonni’. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Faenza, vuole dedicare ai nonni e agli anziani in genere una seduta personalizzata con disegni e pensierini realizzati dai bambini. Erano presenti, tra gli altri, per il Comune di Faenza era presente l'assessora Martina Laghi, Francesca Goni per l'Anla (associazione lavoratori anziani, che ha proposto l’iniziativa) e don Luca Ravagli che ha benedetto la panchina. Tanti i nonni intervenuti e i bambini che hanno potuto lasciare un biglietto decorato.

“Ad attendere i bambini che giocano nel parco, seduti sulle panchine - spiega Francesca Goni, fiduciaria Ravenna e Faenza dell’Anla, l’associazione lavoratori anziani, che ha proposto l’iniziativa - sono per lo più nonne e nonni. Da qui nasce l'idea di dedicare loro una panchina nell’area verde più grande della città. I nonni sono figure essenziali nella vita familiare che spesso aiutano i genitori dei bambini, sempre di corsa, a districarsi tra mille attività e impegni. Questo momento vuol essere dunque un riconoscimento, un simbolo, agli anziani che purtroppo a volte rimangono avvolti da una triste solitudine pur avendo speso la loro vita per il bene dei loro cari”.

Dopo l’inaugurazione i bambini hanno avuto la possibilità di lasciare un pensierino o un disegno su appositi biglietti che hanno trovato sul posto dedicati ai propri nonni; per loro era a disposizione anche il trenino che li ha accompagnati alla scoperta del Parco Bucci e dei suoi tanti animali.