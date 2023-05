Inaugurato il nuovo centro dentistico con sei ambulatori a Cervia

Sei ambulatori in cui opera uno staff di 17 persone per offrire servizi di prevenzione e terapie odontoiatriche e ortodontiche a tutta la famiglia. Operativa già da alcuni mesi la nuova sede di Cervia del Centro Dentistico Romagnolo, situata in Piazza XXV Aprile, è stata inaugurata ufficialmente questa mattina. Presenti al taglio del nastro il sindaco di Cervia Massimo Medri, il presidente di Cna Forlì-Cesena Lorenzo Zanotti e numerosi rappresentanti del mondo associativo e imprenditoriale locale.

“La scelta fatta sedici anni fa – ha affermato il presidente del Centro Dentistico Romagnolo Massimo Castellucci – è stata quella di integrarci al sistema di sanità pubblica per dare il nostro contributo al mantenimento dell’alta qualità dei servizi erogati. Rinnovare gli spazi e le attrezzature è coerente con la nostra volontà di continuare a offrire prestazioni d’eccellenza in tutta la Romagna, non solo nelle città capoluogo, e di essere sempre un prezioso punto di riferimento per le famiglie di Cervia e delle località limitrofe. Negli ultimi due anni abbiamo erogato più di duemila visite per l’Ausl Romagna su un totale di oltre cinquemila prestazioni”.

“Sono presente fin dal primo giorno di apertura – ha raccontato il direttore sanitario della sede cervese Biancamaria Bertini – e con orgoglio posso testimoniare il percorso di innovazione continua che negli anni ha interessato la sede di Cervia a beneficio di tutti i pazienti. I nuovi ambulatori rappresentano un’opportunità ulteriore sul fronte delle terapie e della prevenzione, un’area in cui siamo impegnati a 360 gradi attraverso partnership territoriali per il benessere di bambini, adulti e anziani”.

Con il trasferimento nella nuova e più ampia sede di Cervia il Centro Dentistico Romagnolo ha festeggiato i primi vent’anni di attività, durante i quali ha consolidato la propria presenza sul territorio con le sedi di Forlì, Cesena e Santa Sofia.