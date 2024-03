Taglio del nastro per la nuova caserma dei Carabinieri di Sant'Agata: "Simbolo di rinascita dopo l'alluvione"

E' arrivato il gran giorno per la nuova Stazione dei Carabinieri a Sant'Agata sul Santerno. Giovedì è avvenuto infatti il taglio del nastro alla presenza delle autorità dell'importante presidio di controllo della cittadina. "La nuova Stazione dei Carabinieri di Sant'Agata sul Santerno è una realtà", ha detto il Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, presente per l'occasione insieme al generale Massimo Zuccher, Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, al Comandante Provinciale Andrea Lachi, al Questore di Ravenna Lucio Pennella e al sindaco Enea Emiliani.

"Primo esempio in Italia di moduli prefabbricati navali posizionati in un'area di parcheggio messa a disposizione dal Comune, completamente assemblati, coibentati, green ed ecosostenibili. Realizzata in meno di 2 mesi al costo di 130.000 euro - ha proseguito il prefetto - L'alluvione di maggio scorso aveva seriamente danneggiato la vecchia Caserma di proprietà privata e i Carabinieri erano dovuti ripiegare a Massa Lombarda. Ci sarebbero voluti tempi lunghi e ingenti risorse per ripristinarla e così si è lavorato su questa ipotesi infrastrutturale innovativa che costituisce un unicum, bella anche dal punto di vista funzionale e dell'impatto visivo". La cerimonia d'inaugurazione ha visto la simbolica consegna delle chiavi al Comandante della Stazione. Un momento "toccante che segna la rinascita di questa comunità duramente colpita dalla tremenda alluvione - ha concluso il prefetto - La sicurezza prima di tutto e i Carabinieri sono il primo presidio per i cittadini".