Macchinario in fiamme, scoppia un incendio nello stabilimento di un'azienda

Incendio all'alba nella zona industriale di Massa Lombarda. Il rogo è scoppiato all'interno di un'azienda di via Damano, a prendere fuoco è stato un macchinario all'interno dello stabilimento. L'allarme è scattato alle 7.20 e sul posto si sono precipitate la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lugo e, in supporto, la centrale di Ravenna, per un totale di due mezzi da Lugo - autopompa-serbatoio e autobotte - e due da Ravenna - autobotte e carro decontaminazione.

I pompieri hanno spento le fiamme e iniziato la bonifica dell'area. Attualmente non si conoscono ancora l'entità dei danni nè cosa abbia innescato l'incendio. Sulle cause stanno indagando i tecnici dei Vigili del fuoco.